Staat schikt met narcolepsiepatiënten na Mexicaanse griepprik

Een “kleine groep” mensen die ziek werden na vaccinatie tegen de Mexicaanse griep in 2009, krijgt geld van de Staat, meldt staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid. Zij ontwikkelden na de vaccinatie narcolepsie, een ziekte waarbij de patiënt overdag vaak onverwacht in slaap valt. Het gaat met name om jonge kinderen die ernstige neurologische klachten kregen en daardoor invalide raakten.

Het gaat om vaccinatie met Pandemrix of Focetria. De Staat en de vaccinproducenten werden eind 2014 formeel aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van narcolepsie bij 23 kinderen die in 2009 werden ingeënt met een van de twee middelen. De Staat wordt verweten het advies te hebben gegeven jonge kinderen te laten vaccineren en mensen te weinig te hebben geïnformeerd over mogelijke bijwerkingen. Gewoonlijk zijn producenten zelf aansprakelijk voor schade die mogelijk door hun middel werd veroorzaakt. Maar voor Pandemrix nam de Staat die aansprakelijkheid over. Een deel van de 23 patiënten krijgt nu compensatie.

De klachten ontstonden binnen dertien maanden na de vaccinatie, maar of de inenting ook de oorzaak was van de aandoening is niet vastgesteld. Volgens deskundigen die het ministerie adviseerden is een oorzakelijk verband “onwaarschijnlijk, maar niet volledig uitgesloten”. De Staat erkent dan ook geen aansprakelijkheid.

Het kabinet treft toch een schikking met de groep, “vanwege de onomkeerbaarheid van de uitzonderlijk ernstige neurologische klachten bij deze jonge kinderen”. De kinderen worden “op alle terreinen van het leven” ernstig beperkt door de aandoening, zegt het ministerie. Het merendeel kan naar verwachting niet op zichzelf wonen, ze hebben op school meer begeleiding nodig of gaan naar speciale scholen. Ook moeten ze in de toekomst aangepast werk doen.

De Mexicaanse griep ging in 2009 rond over de wereld. De griep kon dodelijk zijn. In Nederland werden ongeveer 5 miljoen mensen tegen het virus gevaccineerd met Pandemrix of Focetria, van wie 600.000 kinderen van zes maanden tot en met vier jaar. Vanaf 2010 steeg ineens het aantal kinderen in Europa bij wie narcolepsie werd vastgesteld.

Bij de beslissing om de kinderen van toen tegemoet te komen, speelt volgens Van Ooijen ook mee dat in andere Europese landen eveneens uitkeringen worden gedaan aan jonge narcolepsiepatiënten die zijn ingeënt met Pandemrix.

Het ministerie wil vanwege privacyredenen niet zeggen hoeveel mensen precies worden betaald en welk bedrag ze krijgen.