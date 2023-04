Treinen bij Molkwerum rijden maandag weer na overlast door dassen

Vanaf maandag kunnen weer treinen rijden over het spoor bij het Friese Molkwerum. Het treinverkeer lag er sinds 13 maart stil omdat dassen er onder het spoor een burcht hadden gegraven waardoor grote schade was ontstaan. De herstelwerkzaamheden die hierdoor nodig waren worden vrijdag afgerond, vertelt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.

Op het traject tussen Sneek en Stavoren vonden ook geplande werkzaamheden plaats. Die lopen dit weekend nog door, aldus de zegsvrouw. De planning was overigens al dat er vanaf maandag treinen over het traject konden rijden.

Er zijn twee kunstburchten gebouwd, die moesten er komen omdat de dassen nergens anders terecht konden. Of de dassen inderdaad in de kunstburchten zijn getrokken, is nog onduidelijk. “Het heeft tijd nodig voordat een das zich settelt”, aldus de zegsvrouw. Daarbij is de kunstburcht door mensenhanden gemaakt en dassen houden niet zo van de lucht van mensen, dus die lucht zal waarschijnlijk eerst moeten verdwijnen, zo zegt ze.

Op wildcamera’s is wel te zien dat dassen er rondscharrelen. Om te voorkomen dat de dassen zich opnieuw proberen te vestigen onder het spoor, zijn er onder meer damwanden en gaas geplaatst. Ook zijn bosjes weggehaald. De ontheffing is daarbij nu zo dat er wat gedaan mag worden aan “beginnende graverij”. “Nu kunnen we als we beginnende tunnels zien of zien dat de das er actief is geweest, dat gelijk dichtgooien.”

ProRail blijft het gebied flink controleren, aldus de woordvoerder. “Dit willen we niet nog een keer.”