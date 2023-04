Vijlbrief hekelt lekken mogelijk compensatiebedrag Groningen

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) is er niet over te spreken dat in de media een bedrag is genoemd dat het kabinet in petto zou hebben voor Groningen, als compensatie voor de gaswinning. Dat zou 10 miljard euro minder zijn dan de 30 miljard waar Groningen om vraagt, meldde de NOS donderdag. Het leidt volgens hem tot onrust in de provincie terwijl de gesprekken nog niet eens zijn afgerond.

De bewindsman wil niks over het gelekte bedrag kwijt. “Ik vind deze discussie niet zo fijn. De discussie gaat over het helpen van mensen in Groningen en daar zullen we alles voor doen wat nodig is. En we gaan daarna kijken wat het kost”, zei Vijlbrief voor aanvang van de ministerraad.

Hij kan niet zeggen of het kabinet met deze instelling dan ook uitkomt op het gevraagde bedrag. “Dat weet ik nog niet, we gaan er zo meteen met het kabinet over praten dus ik ga nu ook doorlopen, ik ga niks meer zeggen erover. Het is niet goed dat er gisteren een lekkage was en het is niet goed als dat allemaal op straat ligt. Het brengt allemaal onrust in de provincie”, aldus Vijlbrief.

Hij heeft naar eigen zeggen al veel reacties uit Groningen ontvangen. “Die mensen vragen zich natuurlijk ook af wat jij nu allemaal zegt, ja die lezen de website van de NOS. Ik ook.”

Een groot deel van het kabinet, inclusief premier Mark Rutte, overlegde dinsdagavond in Groningen met bestuurders over de wensen die zij op tafel hebben gelegd. Aanleiding is het vernietigende rapport van de parlementaire enquĂȘtecommissie over de gevolgen van de gaswinning en de afhandeling van de schade. Het kabinet heeft daarom een ereschuld te voldoen aan Groningen, vindt de commissie.