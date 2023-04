De NPO heeft staatssecretaris van Media Gunay Uslu gevraagd om de voorlopige erkenning van omroep Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Aanleiding zijn de drie opgelegde sancties aan de omroep van Arnold Karskens.

Volgens de NPO geeft ON! “nog steeds” onvoldoende uitvoering aan de bereidheid tot samenwerking en is er “geen andere mogelijkheid meer dan over te gaan tot het uiterste middel dat de wetgever de NPO heeft toegekend”.