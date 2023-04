Turkse Nederlanders voelen zich onveilig door inmenging Turkije

Een kwart van de Turks-Nederlandse gemeenschap in Nederland voelt zich onveilig door de Turkse invloed in Nederland. Ruim 40 procent van hen vindt dat de Nederlandse overheid hen beter moet beschermen tegen negatieve invloed uit Turkije. Dat meldt Clingendael op basis van een enquête die het onderzoeksinstituut hield onder duizend Nederlanders van Turkse komaf. De Turks-Nederlandse gemeenschap bestaat uit 431.000 mensen.

Tegenstanders van president Erdoğan, of andersdenkenden, worden volgens Clingendael geïntimideerd en bedreigd. Dit komt ook naar voren in de cijfers van het onderzoek, waar driekwart van de Erdoğan-stemmers aangeeft zich veilig te voelen, tegenover 38 procent van de stemmers voor de oppositie en 42 procent van de niet-stemmers.

Volgens het instituut kan Nederland de Turks-Nederlandse gemeenschap beschermen door alternatieven aan te bieden voor de door Turkije gefinancierde instituten in Nederland. Zo is 42 procent van de respondenten voor een door Nederland gefinancierde imam-opleiding en 56 procent lijkt het een goed idee als het Turks wordt aangeboden als keuzetaal in het Nederlandse onderwijs. Ook vindt ruim de helft van de ondervraagden dat de Nederlandse overheid moet ingrijpen bij Turkse organisaties waar ondemocratische waarden worden gedoceerd aan kinderen.

De laatste decennia zet de Turkse regering zich volgens Clingendael steeds actiever in voor het Turkse diaspora-beleid in Europa, zo ook in Nederland. Dit betekent dat de Turkse regering maatregelen treft om een relatie op te bouwen, of te onderhouden met Turken die in een ander land verblijven. Het instituut meldt dat het beleid wordt uitgevoerd door onder meer het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken (Diyanet), YTB (Bureau voor Turken in het buitenland) en de Turkse ambassade.

Op deze manier probeert president Erdoğan volgens Clingendael meer kiezers voor zich te winnen. In Nederland lijkt dit goed te werken: bij de vorige Turkse verkiezingen koos 63 procent van de stemmende Nederlanders met een Turkse komaf voor de AKP van Erdoğan. Dat is een hoger percentage dan in Turkije zelf, meldt het instituut.

Van de ondervraagde Turkse-Nederlanders gaat bij de aankomende verkiezingen van 14 mei 44 procent niet stemmen, 30 procent kiest voor Erdoğan en 15 procent gaat voor het oppositieblok Nation Alliance. De overige respondenten weten nog niet of ze gaan stemmen of geven aan te kiezen voor een andere partij.