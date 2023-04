Uitgestelde zitting Marengo na aanhouding Weski nu op 15 mei

De rechtbank Amsterdam heeft de zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo van aanstaande dinsdag verplaatst naar maandag 15 mei. Dat maakte de rechtbank maandag bekend.

Op het programma staat de dupliek (reactie van de verdediging op het Openbaar Ministerie) en het laatste woord van verdachte Mohamed R., tegen wie in juni vorig jaar levenslang is geƫist.

Zijn advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra hadden om uitstel gevraagd in verband met de arrestatie van advocaat Inez Weski afgelopen vrijdag. Weski is advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Het inmiddels al jarenlang slepende proces bevindt zich in de afrondende fase. De uitspraak is gepland op 20 oktober. Het is overigens de vraag of de uitspraakdatum gehaald gaat worden, gezien de arrestatie van Weski op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen.

Het Openbaar Ministerie laat in de loop van maandag weten of de bekende strafpleiter wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Als dat gebeurt, kan haar voorarrest met maximaal veertien dagen verlengd worden.