Rechtbank legt gasproject Noordzee stil

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag de bouw van een boorplatform op de Noordzee voorlopig stilgelegd omdat de effecten van stikstof niet goed zijn beoordeeld. Onder meer de actiegroepen Deutsche Umwelthilfe en Mobilisation for the Environment (MOB) en het Duitse Waddeneiland Borkum hadden zich verzet tegen de gasboringen.

Gaswinningsbedrijf ONE-Dyas wilde voorbereidend werk starten in aanloop naar de boringen, maar het is nu verboden om het boorplatform te bouwen en kabels te leggen.

“Boren naar gas is in het licht van de klimaatverandering in strijd met Europees beschermde mensenrechten. De boringen zorgen verder voor aantasting van de zeebodem met voor de biodiversiteit zeer belangrijke riffen van open zee”, zegt advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, die de zaak behandelt.

Volgens het advocatenkantoor vindt eind september een zitting in de bodemzaak plaats.