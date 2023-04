UvA-onderzoeker Buijs op non-actief om uitspraken op social media

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft sociaal wetenschapper Laurens Buijs op non-actief gesteld. Aanleiding zijn onder meer berichten van Buijs op social media, waarin hij collega’s en andere wetenschappers uitmaakte voor “monsters”, “extremisten”, “corrupt” en “levensgevaarlijk”, zo stelt de universiteit. Ook via mail en telefoonverkeer heeft de onderzoeker volgens zijn werkgever berichten verstuurd met een “dreigende, eisende, en beschuldigende inhoud”.

De UvA noemt de uitlatingen onacceptabel en stelt dat die “de veiligheid van wetenschappers en de veilige werkomgeving van collega’s bedreigen”. Met academische vrijheid of de vrijheid van meningsuiting heeft dit volgens het universiteitsbestuur “niets te maken”. Het staat Buijs vrij om zich te mengen in debatten over “non-binariteit of willekeurig welk ander onderwerp”.

Buijs werd bij een groter publiek bekend toen hij onlangs door de NOS werd geïnterviewd over agressie tegen lhbti-jongeren. De omroep was daar achteraf niet gelukkig over. “Omdat hij zelf in het middelpunt staat van een debat over precies dit onderwerp, was hij journalistiek gezien niet de beste duider van deze ontwikkeling.” Buijs neemt vaak deel aan debatten, waarin hij bijvoorbeeld de stelling inneemt dat non-binair zijn “een lege hype” is. Op Twitter trekt hij van leer tegen wat hij de “radicale transbeweging” noemt. Daarnaast schrijft hij regelmatig over het bestuur van de UvA, die volgens hem “wordt geleid door autoritaire en incompetente bestuurders, die er alles aan doen om allerlei forse misstanden onder het tapijt te schuiven en klokkenluiders te vertrappen”.

Buijs doelde daarmee op de melding die hij deed binnen de zogeheten klokkenluidersregeling van de UvA. Volgens de wetenschapper is sprake van “ernstige institutionele misstanden”. Daar doet een onafhankelijke commissie onderzoek naar. Volgens het UvA-bestuur houdt het besluit om Buijs op non-actief te stellen geen verband met de melding die hij deed.

Op Twitter schreef Buijs onlangs nog dat de UvA “leugens en laster” over hem verspreidt. “Dat ik onveiligheid veroorzaak en daarom ontslagen moet worden. Ze framen mij als “ontspoorde wetenschapper” en ontslaan zo een KLOKKENLUIDER zodat hun wanbestuur bedekt blijft. Schaamteloze corruptie.”