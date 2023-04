Staatssecretaris Uslu: ongemakkelijk om besluit te nemen over ON!

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) vindt het “ongemakkelijk” dat ze als bewindspersoon moet gaan besluiten of ze de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland (ON!) in gaat trekken. “Daar kan ik heel eerlijk over zijn.” De NPO heeft hier een officieel verzoek voor ingediend na een derde sanctie te hebben uitgedeeld aan de omroep van Arnold Karskens voor het schenden van de journalistieke code.

“Ik vind het ook als samenleving niet iets om over naar huis te schrijven eigenlijk dat dit nu bij een bewindspersoon ligt”, zegt Uslu. “Maar het is wel wettelijk zo geregeld dat ik de verantwoordelijke bewindspersoon ben.” De staatssecretaris is over het algemeen heel terughoudend waar het om omroepen gaat. Zij en ook andere Haagse politici willen niet het verwijt krijgen dat ze zich uitlaten over de inhoud van programma’s.

Omdat ze de eerste bewindspersoon in de geschiedenis is die het verzoek krijgt om zo’n “ingrijpend” besluit te nemen, wil Uslu zorgvuldig te werk gaan. Daarvoor zal ze ook advies inwinnen bij de landsadvocaat. De staatssecretaris verwacht voor de zomer een besluit te nemen. Ze weet nog niet wat de uitkomst zal zijn. Bij haar keuze wil ze zich in ieder geval niet laten leiden door haar “gevoel”. Ze heeft hier na het NPO-verzoek nog geen contact over gehad met ON!.

De NPO legde de omroep maandag een financiĆ«le sanctie op van bijna 132.000 euro. Ook tijdens het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws zou ON! de journalistieke code stelselmatig hebben overtreden. Eerder kreeg de omroep al boetes opgelegd van ruim 84.000 en ruim 56.000 euro. Na de derde sanctie zag de NPO “geen andere mogelijkheid meer dan over te gaan tot het uiterste middel dat de wetgever de NPO heeft toegekend”, namelijk een verzoek tot intrekking van de licentie.