Verdachte na dode in ggz-instelling in Eindhoven langer vast

Een 30-jarige man die zondag werd aangehouden in een ggz-instelling in Eindhoven vanwege betrokkenheid bij het overlijden van een 57-jarige mede-cliënt blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd. De man wordt verdacht van moord.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat er nog verder onderzoek gedaan wordt, maar dat wel duidelijk is dat het slachtoffer met veel geweld om het leven is gebracht. Hij zou meerdere keren met een voorwerp zijn geslagen op zijn hoofd en lichaam. De verdachte zit vast in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum, een plek voor gedetineerden met psychische problemen.