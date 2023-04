Entourage koning de lucht in op 27 april

Wie van het koninklijk gezelschap neemt de uitdaging aan om op Koningsdag in Rottterdam een menselijke toren van circusartiesten te beklimmen?

Circusstad Rotterdam

Rotterdam profileert zich op Koningsdag 2023 nadrukkelijk als dé circusstad van Nederland. Het jaarlijkse Circusstad Festival heeft daartoe tussen 10.45 en 11.45 uur op de koninklijk route verschillende bijzondere acts uitgenodigd.

De meest opvallende act is het wereldberoemde en alom bejubelde Compagnie XY dat vanaf Koningsdag in Rotterdam is en desgevraagd graag een bijdrage levert. Het project ‘Les Voyages’ van Compagnie XY is het cadeau van het 10e Circusstad Festival aan Rotterdam. De Franse groep maakt de dagelijkse routes van inwoners van de wijk IJsselmonde met zo’n 18 acrobaten zes dagen lang tot een spannende reis (voyage). Toevallige omstanders worden soms letteriljk op handen gedragen en zijn onderdeel van de circusperformance in de vorm poorten en torens, opgebouwd uit acrobaten en toevallige voorbijgangers. Verwacht wordt dat leden van het koninklijk gezelschap de uitdaging zullen aannemen om aan een soortgelijk avontuur deel te nemen.

Compagnie XY verzorgt op 2 mei de opening van Circusstad Festival in IJsselmonde (met ‘Le Grand Rendez Vous’) en treedt op met hun show ‘Möbius’ in Theater Rotterdam op 6 en 7 mei.

10 jaar Koningschap in 010

10 jaar Koningschap in 010 wordt op uitnodiging van het 10e Circusstad Festival op de koninklijke route ook meegevierd door de jongleurs van het 10-jarige Tall Tales Company. Leden van dit Rotterdamse gezelschap hebben alle stappen meegemaakt die Rotterdam tot dé circusstad maken. Zij begonnen bij jeugdcircus Rotjeknor, volgden de hbo-opleiding van Codarts Circus Arts, traden op tijdens Circusstad Festival en hebben nu een bloeiend circusstheatergezelschap van hoog niveau. Tijdens Circusstad Festival (3-7 mei) verzorgen zij dagelijks een intrigerende circustheaterroute door Theater Rotterdam.

David Mupanda van het trio Tête Bêche doorliep een soortgelijke route in de Rotterdamse circusscholing en mag zich nu met de recente juryprijs van het presitigieuze Cirque de Demain in Parijs voor zijn circustrio tot de veelgevraagde wereldtop rekenen. Trio Tête Bêche en Circus Rotjeknor treden op voor de koning en zijn gevolg.

Buiten de koninklijke route laat het circus zich zien op Koningsdag met optredens voor Rotterdammers op Koningsmarkten in het Liskwartier, Kralingen, Katendrecht, Hillegersberg en Schiebroek.

Circusstad Festival Rotterdam viert de tiende editie van Circusstad Festival in veertien jaar (vanaf (2010). Van 3 tot en met 7 mei op en rond het Schouwburgplein (met Theater Rotterdam, oude Luxor en de Doelen) en het Deliplein op Katendrecht (3-5 mei met Theater Walhalla, Codarts en Circus Rotjeknor). Het festival trekt zo’n 32.000 bezoekers.

Hoogtepunten

Enkele van de hoogtepunten dit jaar zijn de komst van het op de socials zeer populaire duo Siegfried & Joy (drie maal daags in een tent op he tSchouwburgplein) dat nooit eerder optrad in Nederland, de queer-avond op 5 mei met House of Circus, 5 freerunners van Be Flat die bijna letterlijk de grote tent op het Schouwburgplein afbreken en acrobaten van de Oekraïnse Kiev Academy for Circus and Performing Arts. Het Deliplein wordt verrast met een familievoorstelling in kostuums van Bruits de Coulisses. Bovendien wordt het publiek dit jaar uitgebreid met voorstellingen voor baby’s (6-18 maanden), ouderen in verzorgingshuizen en blinden. Ook zijn de workshops terug om zelf circustechnieken te oefenen.