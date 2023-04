Kaag: ministeries al jaren niet meer gewend aan bezuinigen

De maatregelen die het kabinet heeft opgenomen in de voorjaarsnota zijn “een noodzakelijke, belangrijke stap”. Er is gewikt en gewogen “om de begroting zoveel mogelijk dekkend te krijgen, verstandige dingen te doen en om te gaan met tegenslagen”, zegt minister Sigrid Kaag (Financiën). “De ministeries zijn al jaren niet meer gewend aan bezuinigen.”

“Onze ambities in het regeerakkoord blijven overeind”, vindt de bewindsvrouw. “We blijven investeren. Er is een goed klimaatpakket.” De aanpassingen in de begroting, ook rekening houdend met de stijgende rente in de huidige kabinetsperiode, zijn noodzakelijk. “We moeten de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties.”

Kaag stuurde de aangepaste begroting vrijdag naar de Tweede Kamer. Zelf zat ze in vergadering met haar EU-collega’s in het Zweedse Stockholm, waar vooral nieuwe Europese begrotingsregels de gemoederen bezighouden. Met een in de voorjaarsnota geraamd begrotingstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2023 en een overheidsschuld van 49,2 procent van het bbp blijft Nederland binnen de Europese normen.