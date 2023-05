Eerste 26 bewoners deze week terug in azc Middelburg na brand

Na de brand van december keren deze week de eerste 26 bewoners terug naar het asielzoekerscentrum (azc) aan de Laurens Stommesweg in Middelburg. Aanvankelijk was het de bedoeling de hele begane grond en eerste verdieping deze week weer open te stellen, maar door enkele tegenvallers kunnen die pas volgende week volledig in gebruik worden genomen, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In de twee weken daarna kunnen de bewoners in fases ook terug naar de tweede en de derde verdieping. Per etage is er plek voor 54 bewoners. Alleen op de derde verdieping zijn minder plekken dan voorheen. De brand van december ontstond op de derde verdieping en daardoor is een aantal kamers dermate beschadigd dat deze niet meer hersteld konden worden.

Het azc heeft vanaf deze maand rond de driehonderd plekken, zo’n twintig minder dan voor de brand. De politie hield twee bewoners aan op verdenking van brandstichting.

Het azc aan de Laurens Stommesweg gaat halverwege 2025 dicht. Daarom zoekt de gemeente Middelburg naar een nieuwe locatie voor een azc waar vanaf 1 juli 2025 330 personen kunnen worden opgevangen.