Politie houdt verdachte (35) aan voor explosies Amsterdam-Zuid

De politie heeft dinsdag een man (35) aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij twee explosies in de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid. Die vonden op 22 januari en in de nacht van 23 op 24 januari plaats bij respectievelijk een horecagelegenheid en een bedrijfspand.

De politie gaat uit van een verband tussen beide zaken en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De explosie bij de horecagelegenheid vond 22 januari rond 19.00 uur plaats. Hierbij werd een explosief in de deuropening gegooid, dat tot ontploffing kwam. Niemand raakte gewond. Wel ontstond er brand, maar die werd snel geblust door het aanwezige personeel. De tweede explosie was in de nacht van 23 op 24 januari rond 00.40 uur. Het bedrijfspand, een centrale toegangsdeur van enkele woningen en een geparkeerde auto raakten beschadigd. Ook hierbij vielen geen gewonden.

Het onderzoek is nog bezig, meldt de politie, die mensen die informatie hebben oproept contact op te nemen.

In Amsterdam vinden geregeld explosies plaats. Volgens AT5 zijn er dit jaar in totaal zo’n 24 explosies in de hoofdstad geweest. Zo is in de nacht van maandag op dinsdag een gevel van een portiekflat aan het Bullepad in Amsterdam Nieuw-West flink beschadigd geraakt door een explosie.