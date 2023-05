UNICEF: noodopvanglocaties kunnen kindvriendelijker

Noodopvanglocaties voor asielzoekers en opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen kunnen meer aandacht besteden aan het welzijn van kinderen. Dat concludeert UNICEF na bezoeken aan honderd opvanglocaties in Nederland. Volgens de kinderrechtenorganisatie staat kindvriendelijkheid vaak op de tweede plaats, na “bed, bad en brood”.

UNICEF pleit onder meer voor speciale kindvriendelijke ruimtes op de locaties voor asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. In zo’n ruimte kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar onder begeleiding van getrainde vrijwilligers spelen. Ook is er aandacht voor het psychosociaal welzijn van de kinderen.

Volgens UNICEF is in veertig van de honderd bezochte noodopvangcentra met succes een kindvriendelijke ruimte gerealiseerd. Zeven daarvan zijn inmiddels opgedoekt omdat de bijbehorende opvanglocaties zijn verdwenen. “De rust en veiligheid van een kindvriendelijke ruimte werkt”, schrijft UNICEF in een rapport naar aanleiding van de bezoeken aan de opvangplekken.

De kinderrechtenorganisatie zegt zich in het algemeen zorgen te maken over de tijdelijkheid van de opvang in noodlocaties in Nederland. “Het zorgt voor onzekerheid bij bewoners, geen vaste toegang tot zorg en onderwijs en zorgt daarnaast voor vertrek van personeel”, staat in het rapport. Onzekerheid bij asielzoekers over blijven of verhuizen leidt volgens UNICEF tot veel stress en onrust, ook bij kinderen.

Er verblijven momenteel meer dan 15.000 asielzoekers en statushouders in de 104 noodopvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er is een tekort aan reguliere opvangplekken, waarvan er momenteel 81 in gebruik zijn, blijkt uit cijfers van het COA. Vanwege de capaciteitsproblemen is op het terrein van vijf reguliere opvanglocaties ook een tijdelijke noodopvang gecreëerd.