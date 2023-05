Nederland staat stil bij oorlogsslachtoffers

Nederland staat donderdag weer stil bij de slachtoffers die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In het hele land zijn er gedurende de dag herdenkingen en plechtigheden. Op de Dam in Amsterdam is in de avond de Nationale Herdenking in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Tijdens de bijeenkomst op de Dam, die de NOS rechtstreeks uitzendt, luidt een militaire trompettist met de taptoe de twee minuten stilte om 20.00 uur in. De jaarlijkse toespraak is dit keer van presentatrice Dieuwertje Blok en er worden kransen en bloemen gelegd bij het nationaal monument. Voorafgaand houdt schrijver Marcel Möring de 4 meivoordracht in De Nieuwe Kerk.

In de ochtend spreekt Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp op de herdenking bij de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 in het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. In Rotterdam zijn prinses Margriet, minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en burgemeester Ahmed Aboutaleb bij de herdenking van de Nationale Koopvaardij bij monument De Boeg.

Ook op het Nationaal Ereveld in het Gelderse Loenen is om 13.30 uur een herdenking. Defensieminister Kajsa Ollongren spreekt hier en zanger Jack Poels van Rowwen Hèze zingt een zelfgemaakt lied voor zijn opa, verzetsstrijder Jacob Poels. In de middag is ook een bijeenkomst bij Nationaal Monument Kamp Vught.

Bij de herdenking van Nationaal Monument Kamp Amersfoort houdt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan het begin van de avond een toespraak, waarna een stille tocht volgt. Die vindt ook plaats voorafgaand aan de herdenking in het voormalige doorgangskamp Westerbork in Drenthe. Op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen is de Nationale Militaire Dodenherdenking, in het bijzijn van prinses Margriet, haar man Pieter van Vollenhoven en prins Pieter-Christiaan. RTL 4 zendt ook dit jaar weer de herdenking op de voormalige fusilladeplaats Waalsdorpervlakte in de duinen van Wassenaar rechtstreeks uit. Voor kinderen is er een speciale herdenking in Madurodam.

Vlak voor middernacht wordt traditiegetrouw Bevrijdingsdag ingeluid met het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen.