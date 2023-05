Oekraïners in Utrecht: bezoek Zelensky is steun in de rug

In de Oekraïense gemeenschap in Utrecht wordt het bezoek van president Zelensky aan Nederland zeer gewaardeerd. Dat zegt Ron van Dopperen van Vital’nya, een stichting die zich inzet voor de ruim 1200 Oekraïense vluchtelingen in de stad Utrecht. “Men ervaart het als een enorme steun in de rug dat de president dit land aandoet en daarmee belangstelling toont voor landgenoten.”

Tegelijkertijd reageren veel Oekraïners volgens Van Dopperen ook emotioneel op het bezoek van de Oekraïense president. “Het bezoek haalt allerlei herinneringen terug.”

Van Dopperen, die vandaag een “bijzondere dag” noemt, weet dat meerdere Oekraïners uit Utrecht op de bonnefooi naar Den Haag zijn gegaan. “Daar is heel veel behoefte aan. Ze willen kijken of ze een glimp kunnen opvangen van hun president en volgen het nieuws op de voet.”