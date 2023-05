OM rekent Gelders bedrijf dode bij salmonellabesmetting aan

Het Openbaar Ministerie verwijt een pluimveebedrijf dat het de volksgezondheid in gevaar bracht door een salmonellabesmetting te verzwijgen. De besmetting kwam aan het licht toen bij een bedrijfsfeest in juni 2017 in Duitsland een man overleed, bleek donderdag tijdens de strafzaak in de rechtbank in Zwolle.

De dood van de 22-jarige man leidde tot onderzoek op de locatie in Wouterswoude van het pluimveebedrijf uit Lunteren. De daar aangetroffen salmonellabesmetting kwam overeen met monsters genomen bij de slachtoffers in Duitsland. De eieren die bij die barbecue verwerkt waren, kwamen van het Gelderse bedrijf. Volgens het OM wist de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niets van deze besmetting omdat de positieve monsters op verzoek van het bedrijf werden verzwegen.

Op een formulier van het bedrijf was het laboratorium gevraagd besmettingen niet aan de NVWA te melden, bleek uit onderzoek. Bedrijfsleider Sije van der V. heeft naar eigen zeggen geen besmetting verzwegen. Hij had er ook geen belang bij. “Ik zou er geen cent extra loon voor krijgen.” De 51-jarige eigenaar Bertus V. hield de besmettingen op de vier vestigingen van zijn bedrijf niet nauwgezet bij. “De jongens hielden dat zelf uitstekend bij”, zei hij donderdag tegen de rechters. Beide mannen wisten niets van positieve monsters.

De officier rekende het de verdachten zwaar aan dat ze zo achteloos omgingen met een besmetting waaraan mensen kunnen overlijden. Ze eiste tegen de eigenaar en de bedrijfsleider dezelfde werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Het bedrijf moet wat haar betreft 140.000 euro boete betalen.

Het betreffende laboratorium uit Duiven werd niet vervolgd. Het kwam tot een schikking, meldde de officier van justitie.