Staten-Generaal: Zelensky bedankte Nederlands parlement

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft de leden van de Eerste en Tweede Kamer bedankt in een toespraak die hij hield. Dat schrijven de Staten-Generaal in een verslag van de bijeenkomst donderdagochtend, waar Zelensky bij was.

Zelensky kwam woensdagavond in Nederland aan voor een verrassingsbezoek. Al de hele dag brengt hij bezoeken aan diverse plekken: zo was hij al bij het Internationaal Strafhof en sprak hij met premier Mark Rutte en de Belgische premier Alexander De Croo in het Catshuis.

Voordat hij die bezoeken aflegde, was hij te gast bij de Staten-Generaal, oftewel het parlement, dat bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer.

Zelensky haalde in zijn toespraak het moment aan dat hij een jaar geleden het parlement toesprak via een videoverbinding. “Vandaag is het tijd om u te bedanken. Ik ben dankbaar dat het gelukt is om de grootste eenheid in Europa te bereiken”, zei hij tegen de aanwezigen. De president sprak ook over verdere isolatie van Rusland, de berechting van oorlogsmisdadigers, het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne en dat de Oekraïense defensie meer materieel nodig heeft.

Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, sprak ook. Hij vertelde dat hij ontzag heeft voor de manier waarop het Oekraïense volk en de Oekraïense regering “hun territoriale integriteit en autonomie hebben verdedigd”. Ook haalde hij de dodenherdenking aan: “Voordat we op 5 mei onze vrijheid vieren – vrijheid die we uw land zeer toewensen – herdenken we vanavond eerst degenen die we verloren hebben.”

Bij de bijeenkomst waren meer dan zeventig leden vanuit beide Kamers. Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer, ging kort in op de sterke banden tussen Nederland en Oekraïne en sprak over het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. “Wij, gemeenten, gastgezinnen, vrijwilligers en anderen doen onze uiterste best om hen zich thuis te laten voelen”, zei Bergkamp. Zij wenste Zelensky ook moed en sterkte toe voor de komende maanden.