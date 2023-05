Kamer wil actie kabinet om WK-vrouwenvoetbal 2027 binnen te halen

Het kabinet moet zich sterk maken om het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in 2027 naar Nederland, Duitsland en België te halen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel van D66-Kamerlid Jeanet van der Laan, zelf ooit speelster in het Nederlands vrouwenelftal, om te gaan lobbyen voor de organisatie van het WK. Sportminister Conny Helder kan dat samen doen met haar collega’s uit België en Duitsland.

Volgens Van der Laan is vrouwenvoetbal populairder dan ooit, zeker nadat Nederland het EK in 2017 had georganiseerd en zelf Europees kampioen werd. “Meisjes hebben toen gezien dat het kan. Dat ook zij kunnen schitteren in volle stadions. Ik vind dat het nu tijd is voor de volgende stap en dat is het wereldkampioenschap, het allergrootste podium in de sport”, stelt Van der Laan.

Helder moet wat de D66’er betreft alles doen om de KNVB te ondersteunen bij pogingen het toernooi binnen te halen. De voetbalbond had al in 2018 laten weten de ambitie te hebben om het WK voor voetbalsters in 2027 te organiseren. Omdat het deelnemersveld werd uitgebreid van 24 naar 32 landen, heeft de KNVB de voetbalbonden in België en Duitsland om hulp gevraagd.

De drie landen hebben zich hiervoor in maart aangemeld bij wereldvoetbalbond FIFA. Volgend jaar maken de 211 landen die bij de FIFA zijn aangesloten een keuze voor de locatie.