Vakbonden stoppen overleg over aanpassen loon gehandicaptenzorg

De onderhandelingen over aanpassing van de salarissen in de gehandicaptenzorg zijn gestopt. Bij het eerste overleg hebben de vakbonden het overleg verlaten. Ze waren niet tevreden met het bod van de werkgevers, laten FNV en NU’91 weten.

De huidige cao in de gehandicaptenzorg loopt nog tot januari volgend jaar. Daarin was een loonsverhoging van 3,2 procent afgesproken, maar dat akkoord was gesloten voordat de prijzen vorig jaar hard stegen. Vanwege de inflatie spraken werkgevers en vakbonden dinsdag over aanpassing van de afspraken.

Volgens FNV Zorg & Welzijn bood de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de werkgeversorganisatie, een loonsverhoging van 5 procent dit jaar en nog eens 5 procent volgend jaar. “Dat was onvoldoende en ze wilden er op geen enkele manier in bewegen. De gehandicaptenzorg loopt sowieso al ver achter op andere branches in de zorg. Met hun lage salarissen hebben onze leden extra last gehad van de enorme inflatie. Daar moet echt iets tegenover staan. We hebben uren om tafel gezeten, maar als werkgevers zeggen dat hun bod het maximale is, moet je constateren dat verder praten niet mogelijk is”, zegt bestuurder Camara van der Spoel. De vakbond praat woensdag de leden bij en wil dan ook weten hoe groot de actiebereidheid is, maar zegt dat stakingen vooralsnog niet aan de orde zijn.

Ook NU’91 noemt het bod te mager. “De werkgevers in de gehandicaptenzorg geven met dit voorstel een signaal af dat ze hun personeel niet serieus nemen. Werken moet lonen en daarom moeten de salarissen naar een niveau waaruit waardering blijkt. Er is al een flink tekort aan zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg, hierdoor zal dit alleen maar verder oplopen”, zegt voorzitter Stella Salden.