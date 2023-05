Estland en België door naar finale Eurovisie Songfestival

Estland en België zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool op zaterdag. Beide landen kregen tijdens de tweede halve finale genoeg stemmen van het publiek.

In totaal waren donderdag zestien landen aan de beurt. Ook Albanië, Cyprus, Oostenrijk, Litouwen, Polen, Australië, Armenië en Slovenië scoorden een van de tien laatste finaletickets.

Met de kwalificatie van zangeres ALIKA uit Estland en Joker Out uit Slovenië heeft de finale een Nederlands tintje. ALIKA’s nummer Bridges maakte ze samen met de Nederlandse songwriter en producer Wouter Hardy en de gitarist van Joker Out is half Nederlands. Hardy schreef eerder mee aan het nummer Arcade van Duncan Lawrence. Ook zwaaide Hardy vorig jaar met de Zwitserse vlag in Rotterdam nadat hij voor zanger Gjon’s Tears het nummer Tout l’Univers had gemaakt. Dat bereikte de derde plaats.

Nederlanders kunnen zaterdag overigens juichen voor nog een landgenoot. Tijdens de eerste halve finale op dinsdag ging Finland door. De Nederlandse Jesse Wijnans danst met Käärijä op het podium.

Tijdens de eerste halve finale kregen ook Zweden, Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Tsjechië, Israël, Portugal, Servië en Noorwegen genoeg stemmen van het publiek. Het Nederlandse duo Mia Nicolai en Dion Cooper viel af. Het is voor het eerst sinds 2015 dat Nederland zich niet gekwalificeerd heeft.

Aan de finale doen zaterdag 26 landen mee. Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië, de zogenoemde ‘big five’, waren samen met de regerend kampioen Oekraïne al verzekerd van een finaleplaats.