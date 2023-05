Redactie De Telegraaf zegt vertrouwen op in directie Mediahuis

De redactie van De Telegraaf heeft het vertrouwen opgezegd in de directie van Mediahuis Nederland, de uitgever waar de krant onder valt. Dat is donderdag gebeurd tijdens een algemene redactievergadering, waarbij de directie aanwezig was om de aanstelling van de nieuwe hoofdredacteuren Kamran Ullah en Esther Wemmers te verdedigen, melden bronnen bij de krant.

Eerder kwam al naar buiten dat de redactie van de krant het niet eens was met de nieuwe benoemingen. De directie heeft zich volgens de redactie niets “aangetrokken van een negatief advies van de redactieraad”, staat in een uitgelekte brief namens de redactie. Ook vindt de redactie dat de directie “eerdere adviezen van de redactieraad negeerde gedurende het benoemingsproces”.

De directie is daarnaast op “onfatsoenlijke wijze” omgegaan met de huidige plaatsvervangend hoofdredacteur, mede omdat er voor diegene geen plek is binnen de nieuwe hoofdredactie van de krant. De redactie is van mening dat de directie in het benoemingsproces “op amateuristische en schadelijke wijze heeft gehandeld”.

De krant maakte vorig maand bekend dat Esther Wemmers en Kamran Ullah vanaf 1 juni de nieuwe hoofdredactie van De Telegraaf vormen. Zij volgen daarmee Paul Jansen op, die als correspondent in de Verenigde Staten aan de slag gaat.

Mediahuis Nederland was niet direct bereikbaar voor commentaar.