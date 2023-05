Tieners (12 en 13) opgepakt voor mishandeling bij station Bijlmer

De politie heeft opnieuw verdachten aangehouden voor de poging tot doodslag op station Bijlmer Arena in Amsterdam op vrijdag 5 mei. Bij de mishandeling werd het slachtoffer op het spoor geduwd. De nu aangehouden verdachten zijn twee jongens van 12 en 13 jaar uit de hoofdstad, meldt de politie donderdag. De twee hebben zichzelf woensdag bij de politie gemeld.

In totaal heeft de politie negen verdachten aangehouden. Drie van hen zitten nog in de cel. Het gaat om een jongen van 15 jaar en om twee van 16 jaar. Een andere 15-jarige mocht onder voorwaarden de cel verlaten. Drie anderen worden niet langer verdacht “van actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag”, aldus de politie.

De verdachten van 12 en 13 mochten dezelfde dag naar huis. De recherche verwacht nog meer aanhoudingen te verrichten in dit onderzoek.

Ook doet de politie nog altijd onderzoek naar de toedracht van het incident. Het Parool meldde eerder dat het slachtoffer kort voor de mishandeling een minderjarige jongen ongevraagd op zijn mond zou hebben gezoend. De politie kon niks zeggen hierover.

Het slachtoffer is nog altijd niet gevonden. Wel heeft de politie met een man gesproken die het slachtoffer na de mishandeling op het perron heeft geholpen. Volgens de getuige sprak het slachtoffer geen Nederlands en een beetje Engels, zijn accent zou Italiaans zijn. De man zou zo’n veertig jaar zijn.