Bijna miljoen kijkers voor kampioensduel Feyenoord

De kampioenswedstrijd van Feyenoord is zondag op ESPN 1 gezien door 992.000 mensen, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO) maandag. De club uit Rotterdam pakte de landstitel door met 3-0 te winnen van Go Ahead Eagles. Studio Sport Eredivisie, waarin op NPO 1 zondagavond ook veel aandacht was voor de overwinning van Feyenoord, werd zondag gezien door 1.346.000 mensen.

De overhandiging van de kampioensschaal aan de Rotterdammers werd na de wedstrijd bij ESPN 1 gezien door 1.125.000 mensen. ESPN 1, het hoofdkanaal van de ESPN-betaalzenders, is bij providers als KPN, Ziggo en T-Mobile zonder bijbetaling beschikbaar. De bekerfinale tussen Ajax en PSV werd op 30 april ook op ESPN 1 uitgezonden en daar keken toen 911.000 mensen naar via ESPN 1.

De wedstrijd en de overhandiging van de schaal op ESPN staan op de vierde en vijfde plaats in de top 25 van best bekeken programma’s van de zondag. De samenvatting op NPO 1 is goed voor de derde plaats.

Naar het programma Even tot hier op NPO 1 keken ruim 2,1 miljoen mensen. Het kijkcijfer levert de satirische show van Jeroen Woe en Niels van der Laan de tot nu toe best bekeken uitzending van het seizoen op. Naar de vijf eerdere afleveringen keken deze reeks gemiddeld zo’n 1,7 miljoen mensen.

De aflevering, die vanwege het Eurovisie Songfestival deze week niet op zaterdag maar op zondag te zien was, levert het programma overigens net geen kijkrecord op. Op 18 december 2021 trok het programma met 2.301.000 kijkers het tot nu toe hoogste kijkcijfer.

Even tot hier, dat vorig jaar nog de Gouden Televizier-Ring won, kreeg eerder deze week de Ere Zilveren Nipkowschijf toegekend. Deze juryprijs van televisiecritici wordt los van de jaarlijkse Zilveren Nipkowschijf incidenteel uitgereikt voor een geheel oeuvre of buitengewone bijdrage aan het televisielandschap.