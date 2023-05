Eerste vakken Coolsingel voor huldiging Feyenoord vol

Veel Feyenoord-fans hebben zich maandagochtend al vroeg gemeld op de Coolsingel in Rotterdam voor de huldiging van de kersverse landskampioen. Zone 1 en het vak voor mindervaliden was voor 09.00 uur al vol, meldde de gemeente Rotterdam.

Onder het publiek bevinden zich veel kinderen. Rotterdamse leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs kregen maandag vrij om de huldiging van Feyenoord bij te wonen.

De publieksvakken op de Coolsingel zijn iets voor 07.30 uur opengegaan. In totaal zijn er acht zones. Op veel andere plekken in Rotterdam is de huldiging te volgen via een videoverbinding, onder meer op de Binnenrotte. Daar is publiek vanaf 09.00 uur welkom.