Jongens van 12 en 15 jaar aangehouden voor mishandeling Bijlmer

De politie heeft twee jongens van 12 en 15 jaar aangehouden vanwege een poging tot doodslag op station Bijlmer Arena vrijdagavond 5 mei. De jongens komen uit Purmerend en Amsterdam. De verdachte van 12 jaar meldde zich vrijdag bij de politie en is dezelfde dag nog vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De 15-jarige heeft zich dinsdag gemeld bij de politie en zit nog vast.

In totaal zijn elf verdachten aangehouden in deze zaak, van wie er nog acht worden verdacht van poging tot doodslag. De eerste negen arrestanten waren jongens van 15 tot 17 jaar uit Amsterdam, Amstelveen en Lelystad. Drie anderen worden er niet meer van verdacht een “actief aandeel te hebben gehad in de poging doodslag”, aldus de politie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bij de mishandeling werd een man op het spoor geduwd. Op beelden is te zien hoe het slachtoffer op het station in Amsterdam-Zuidoost hard tegen zijn hoofd wordt getrapt terwijl hij op de grond ligt. Daarna staat hij op en wordt hij het spoor op geduwd. De man is nog steeds spoorloos, laat de politie weten.

Het Parool meldde eerder dat het slachtoffer kort voor de mishandeling een minderjarige jongen ongevraagd op zijn mond zou hebben gezoend. De politie kon hier eerder niets over zeggen.