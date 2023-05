PvdA en GL gaan tegen miljardenfonds voor stikstofaanpak stemmen

Het kabinet hoeft niet te rekenen op steun van de PvdA en GroenLinks voor het miljardenfonds om de landbouwsector te hervormen. De linkse partijen willen in het wetsvoorstel meer zekerheden inbouwen zodat het geld ook daadwerkelijk besteed wordt aan natuurherstel en verduurzaming. Maar het kabinet gaat daar niet in mee. In totaal gaat 24,3 miljard euro naar het fonds.

“Als je miljarden uitgeeft, dan moet je zorgen dat je aan het eind van de rit je doelen haalt”, zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. “De natuur herstellen en de landbouw toekomstbestendig maken. Het wetsvoorstel van het kabinet kan dat niet garanderen.” De PvdA wil geen “blanco cheque” steunen. “We hebben nu een kans om het voor eens en altijd goed aan te pakken, dus roepen we het kabinet op nu geen half werk te leveren”, zegt PvdA’er Joris Thijssen.

Door de linkse tegenstem is het kabinet straks afhankelijk van BBB om het wetsvoorstel door de Eerste Kamer te krijgen.