Beveiliging bij Defensie is volgens Rekenkamer onvoldoende

Defensie heeft de beveiliging niet op orde, aldus de Algemene Rekenkamer. Ze heeft de beveiliging van militaire objecten onderzocht en komt tot de conclusie dat die “ondermaats” is. Het is niet de eerste keer dat de bewaking van zaken als kazernes onvoldoende blijkt.

Een team van de Rekenkamer heeft de beveiliging van acht militaire objecten getest zoals vliegtuigen en datacentra. Bij de helft was de beveiliging niet op orde. Het testteam wist over hekken te klimmen en door een elektrisch bediende toegangspoort te glippen. Passerende militairen stelden geen vragen.

“Als het testteam had gewild hadden zij deze objecten kunnen beschadigen of ontvreemden. We zagen organisatorische, bouwkundige en elektronische tekortkomingen”, aldus de Rekenkamer. Die wijst er ook nog op dat in verband met de oorlog in Oekra├»ne op defensielocaties juist een verhoogd niveau van waakzaamheid geldt.

In het verleden is Defensie vaker in verlegenheid gebracht omdat journalisten wisten door te dringen op kazerneterreinen. Minister Kajsa Ollongren van Defensie zegt een plan van aanpak op te stellen. Ook zijn al maatregelen genomen om de beveiliging te verbeteren.