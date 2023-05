Kaag neemt kritiek Rekenkamer ter harte, maar wijst op voortgang

Minister Sigrid Kaag (Financiën) noemt de kritiek van de Algemene Rekenkamer op het financieel beheer van de rijksoverheid “een serieuze voorwaarschuwing voor het hele kabinet”. Zij benadrukt evenwel dat daar op alle ministeries “heel hard” aan wordt gewerkt en dat dit ook wel tot enige verbetering heeft geleid.

De Rekenkamer stelt vast dat van een groter deel van de uitgaven en verplichtingen van vorig jaar de rechtmatigheid kan worden vastgesteld dan in 2021. Desondanks is op tien van de twaalf ministeries het financieel beheer nog onvoldoende. Dat maakt ook dat de rijksoverheid er volgens de toezichthouder niet goed genoeg voorstaat om een volgende crisis het hoofd te bieden.

“Een land is nooit helemaal klaar voor een volgende crisis”, werpt Kaag tegen. Zij wijst erop dat het kabinet er vorig jaar in is geslaagd de gevolgen van de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden, terwijl het land nog maar net uit de coronacrisis was gekomen. Zij denkt dat Nederland met alle “kennis, kunde en welvarendheid” daar opnieuw toe in staat moet zijn, mits “de basis op orde is”.

Kaag is daarom “opgelucht” dat bij de rijksuitgaven de foutmarge die de Rekenkamer hanteert afgelopen jaar niet meer is overschreden. Vorig jaar was dat nog wel het geval. Zij wijst erop dat het percentage van de uitgaven waarvan de rechtmatigheid niet vaststaat in een jaar tijd is gehalveerd. “We zijn op de goede weg”, concludeert de bewindsvrouw.

Tegelijkertijd wisselt het beeld sterk per ministerie. Bij Volksgezondheid bijvoorbeeld lukte het voor het derde jaar op rij niet het financieel jaarverslag op tijd af te hebben. En bij Defensie is het aantal onrechtmatigheden toegenomen, ondanks alle inspanningen om het financieel beheer op de departementen te verbeteren.

“Het toont ook aan hoe taai het rechtzetten van dat soort processen is”, zegt Kaag. Het is volgens haar niet zo dat het ene ministerie lakser omspringt met de financiële verantwoording dan het andere. “Dat zou een slordige constatering zijn.”

De bevindingen van de Rekenkamer zijn voor Kaag aanleiding om de taskforce die zij vorig jaar in het leven riep om het financieel beheer te verbeteren, langer in stand te houden. Die gaat volgens haar nog scherper kijken naar de ministeries waar het nog altijd niet goed gaat.