Rekenkamer: financieel beheer ministeries schiet nog steeds tekort

Het financieel beheer bij de rijksoverheid schiet nog steeds tekort. Tien van de twaalf ministeries hadden hun zaakjes vorig jaar onvoldoende op orde. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in zijn verantwoordingsonderzoek, waarin jaarlijks wordt gekeken of het kabinet wel zorgvuldig genoeg is omgesprongen met belastinggeld.

Negatieve uitschieter is het ministerie van Volksgezondheid, dat voor het derde jaar op rij een dikke onvoldoende krijgt. De Rekenkamer spreekt van “structurele zwakheden” in het financieel beheer op het departement van minister Ernst Kuipers, en moedigt minister Sigrid Kaag (FinanciĆ«n) aan “de helpende hand te bieden”. Het gaat opnieuw om miljardenuitgaven waarvan de rechtmatigheid ter discussie staat.

De Rekenkamer ziet ook lichtpuntjes. Waar rijksbreed de foutenmarge vorig jaar bij zowel de uitgaven als de aangegane verplichtingen hoger was dan toegestaan, was dat in 2022 alleen nog bij de verplichtingen het geval. De overschrijding was bovendien veel minder fors dan in 2021. Het aantal tekortkomingen is aan de andere kant toegenomen, constateert de toezichthouder.

Het goed verantwoorden van uitgaven en verplichtingen gaat niet alleen om het bewaren van bonnetjes, en is “meer dan een papieren kwestie”, benadrukt de Rekenkamer aan het begin van zijn rapport. “Netjes kunnen uitleggen hoe belastinggeld door ministers is besteed, is de basis voor vertrouwen van burgers in hun politiek bestuur.”

Naar aanleiding van de bevindingen van de Rekenkamer vorig jaar stelde Kaag een speciale taskforce in om het financieel beheer bij de rijksoverheid te verbeteren. Dat heeft in zekere zin dus iets geholpen, maar op sommige ministeries is desondanks sprake van een verslechtering. Bijvoorbeeld bij Defensie nam het aantal onvolkomenheden toe.