Veldbestormer die FC Groningen – Ajax stillegde niet vervolgd

De 27-jarige Groninger die zondag tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax het veld op rende met een spandoek wordt niet vervolgd. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) krijgt hij een boete, omdat hij is opgepakt door de politie vanwege het niet kunnen laten zien van een identiteitsbewijs. Het is niet bekend hoe hoog de boete is.

Eerder meldde een woordvoerster van de politie dat een voetbalveld opgaan niet strafbaar is. De veldbestormer zorgde er zondag mede voor dat de wedstrijd werd stilgelegd. Dat duel werd gestaakt nadat supporters voor de tweede keer rookbommen op het veld hadden gegooid. De thuisclub zei zondag alles in het werk te hebben gesteld om ongeregeldheden te voorkomen, zoals de inzet van extra stewards en controles op vuurwerk. Dinsdag is de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek, Ajax won met 3-2.

De gemeente Groningen liet dinsdag weten zich vanwege dit soort incidenten zorgen te maken over de veiligheid in het stadion. Volgende week zondag speelt FC Groningen de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, tegen Sparta. Dat duel mag volgens een gemeentewoordvoerder alleen plaatsvinden als de veiligheid in het stadion gegarandeerd is en de gemeente ook weet hoe de club dat gaat regelen. Gesprekken tussen de club en de gemeente worden deze week gehouden, waarna de gemeente beslist over de vergunning. Mogelijk mag de wedstrijd alleen worden gespeeld zonder publiek.