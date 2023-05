Advocaat: Joran van der Sloot wil naar VS om onschuld te bewijzen

Joran van der Sloot zal zich niet verzetten tegen zijn uitlevering door Peru aan de Verenigde Staten. Hij wordt daar verdacht van afpersing en fraude. Van der Sloot wil graag naar Amerika om zijn onschuld te bewijzen, zegt zijn Peruaanse advocaat Maximo Altez donderdag tegen het ANP. Op 11 mei werd bekend dat het Zuid-Amerikaanse land akkoord was met een tijdelijke uitlevering van de 35-jarige Nederlander die daar op dit moment een celstraf van 28 jaar uitzit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores in 2010.

Volgens de Amerikaanse justitie zou Van der Sloot in datzelfde jaar 25.000 dollar hebben aangenomen van de moeder van Natalee Hollaway in ruil waarvoor hij haar naar het lichaam van Natalee zou leiden, dat tot op heden niet gevonden is. De Amerikaanse Natalee Holloway (18) verdween in mei 2005 spoorloos tijdens een vakantie met vrienden op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien in gezelschap van de Nederlander Joran van der Sloot, die hoofdverdachte was in haar verdwijningszaak. Zijn betrokkenheid is nooit bewezen.

Altez geeft toe dat zijn cliĆ«nt geld heeft aangenomen, maar vindt dat Van der Sloot in de val gelokt is. Hij meent dat misbruik is gemaakt van de psychische problemen waar Van der Sloot aan lijdt. Het nieuws over de uitlevering van de Nederlander noemt Altez een “rookgordijn”, dat af moet leiden van de economische en politieke problemen waarin Peru zou verkeren.

Joran van der Sloot zit op dit moment vast in de zeer zwaar bewaakte Challapalca-gevangenis op 4600 meter hoogte in de Andes. Zijn advocaat verwacht dat Van der Sloot binnen vijftien dagen uitgeleverd zal worden. Eerst moet hij naar de Peruaanse hoofdstad Lima voor een medische keuring, aldus Altez. Daarna zal Van der Sloot worden opgehaald door de US Marshals Services, een Amerikaanse federale politiedienst. De vraag is, aldus de de advocaat, alleen nog of Van der Sloot met een speciaal vliegtuig of met een lijntoestel naar de VS zal reizen.

Een verdrag uit 2001 tussen Peru en de VS staat toe dat een verdachte tijdelijk wordt uitgeleverd om in een ander land te worden berecht. Aan Van der Sloot is inmiddels een advocaat uit de staat Alabama toegewezen. Volgens Altez blijft Van der Sloot maximaal twee jaar in de VS en keert hij dan terug naar Peru om daar de rest van zijn straf uit te zitten. De advocaat benadrukt dat de Nederlander wordt uitgeleverd voor twee aanklachten en dat Amerika geen extra aanklachten toe kan voegen.