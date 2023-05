Collecties over slavernij en Erasmus in ‘geheugen van de wereld’

Vier historische collecties waar Nederland bij betrokken is, hebben een speciale status gekregen: ze zijn bijgeschreven op het zogeheten Memory of the World Register van Unesco. De vermelding in het ‘geheugen van de wereld’ komt er onder meer voor diverse collecties over mensen die tot slaaf waren gemaakt en hun afstammelingen in het Nederlandse deel van het Caraïbisch gebied. Ook de Erasmus Collectie Rotterdam is op het register bijgeschreven.

Unesco is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Het werelderfgoed helpen beschermen en promoten is een van de taken van de organisatie. Daar horen niet alleen gebouwen bij, maar dus ook archieven, boekencollecties en bijvoorbeeld muziek of films.

De Erasmus Collectie is de grootste collectie boeken van en over de Rotterdamse denker Desiderius Erasmus (geboren tussen 1466 en 1469 – overleden in 1536). In totaal telt de collectie ruim drieduizend boeken van voor 1900. De Bibliotheek Rotterdam heeft ze in bezit.

Een tweede exclusief Nederlandse inschrijving is De Digitale Stad. Dat is een digitaal netwerk dat halverwege de jaren 90 in Amsterdam werd opgezet en daarmee een pionier was in het uitbreiden van de internettoegang.

Het documentaire erfgoed over tot slaafgemaakten dat op de lijst is bijgeschreven, bevindt zich zowel in Nederland als in Suriname, Curaçao en Sint Maarten. Het gaat onder meer om slavernijregisters, aktes van de burgerlijke stand en vergoedingen die bij de afschaffing van de slavernij aan plantage-eigenaren werden betaald. Die afschaffing was voltooid in 1873.

De lijst is bedoeld om te voorkomen dat waardevolle collecties in de vergetelheid raken, of zelfs vernietigd worden. De vierde inschrijving is voor drie manuscripten over het leven op Atjeh, nu deel van Indonesië, van de vijftiende tot de zeventiende eeuw. Deze manuscripten, genaamd Hikayat Aceh, bevinden zich voor een deel in Indonesië en voor een deel in Leiden, in de Universitaire Bibliotheken.