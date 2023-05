Britse media: vreselijke taferelen bij AZ tegen West Ham

De rellen die donderdagavond in het AFAS Stadion in Alkmaar uitbraken na een wedstrijd van AZ tegen het Londense West Ham United worden in Britse media breed uitgemeten. De BBC en de Evening Standard spreken van “vreselijke taferelen” in berichten over de aanval van Alkmaarse fans op Britse supporters.

Op de tribune zaten ook familieleden, partners en vrienden van spelers van West Ham. Toen zij na de overwinning van de Britse ploeg juichten, zochten AZ-fans de confrontatie. Onder meer The Times beschrijft hoe de spelers van West Ham zich mengden in de rellen om hun familie te beschermen.

Op de website van de Daily Mail wordt in grote letters gesproken van “Holland’s night of shame”, een schandalige avond voor Nederland. De Daily Star spreekt van een “schandelijke reactie” van de AZ-achterban op de winst van West Ham.

Een aanwezige verslaggever van Sky News merkt op dat “het even duurde” voordat stewards reageerden op de rellen. Toen de politie zich in de rel mengde, was de chaos compleet volgens de verslaggever.

Een week eerder werden in het Olympisch Stadion in Londen juist familieleden en vrienden van AZ-fans aangevallen toen ze juichten om een doelpunt tegen West Ham.