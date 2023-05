Politie: mogelijke uithalers zochten in beslag genomen drugs

Twaalf vermoedelijke uithalers die dit weekend zijn aangehouden in het havengebied van Vlissingen (Zeeland), waren volgens de politie mogelijk op zoek naar een partij cocaïne die de Belgische douane afgelopen week had onderschept. De drugs (50 kilo) werden toen aangetroffen in de container die op weg was naar Vlissingen, meldt de politie zondag.

Drie nachten achtereen hield de politie in het havengebied mensen aan. In de nacht van zaterdag van zondag zagen beveiligingsmedewerkers meerdere mannen op een bedrijventerrein aan de Finlandweg in Nieuwdorp en waarschuwden ze de politie. Een jongen (15) en een man (23) uit Rotterdam werden aangehouden. Ook een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel die in een auto zat op de Binnendijk in Nieuw- en Sint Joosland is opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen.

Na de aanhouding van dit drietal zijn ook nog twee Rotterdammers van 21 en 28 jaar op de Tjalklaan in Rotterdam aangehouden. Het tweetal werd eerder op de avond zo’n 3 kilometer van de Finlandweg in Ritthem gecontroleerd door de politie vanwege een verlopen APK. Zij mochten na controle weer doorrijden. Achteraf bleek volgens de politie dat ook zij mogelijk te maken hebben met de aangehouden vermoedelijke uithalers. Alle vijf verdachten zitten vast.

De twee nachten ervoor hield de politie zeven vermoedelijke uithalers aan in het havengebied van Vlissingen. Het gaat om een 19-jarige Rotterdammer, drie 20-jarigen uit Ter Apel, Rotterdam en Ridderkerk, een 43-jarige man uit Den Haag en twee 44-jarige mannen uit Polen en Dominicaanse Republiek.