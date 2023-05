Anonieme schenker geeft Rijksmuseum miljoenen voor beeldentuin

Het Rijksmuseum in Amsterdam krijgt 12,5 miljoen euro van een particuliere schenker. Daarmee kan het museum de komende tien jaar doorgaan met de beeldententoonstellingen in de vrij toegankelijke tuinen, meldt het in een persbericht.

Het bedrag is de grootste particuliere geldschenking ooit aan het Rijks, dat voor een derde van zijn inkomsten afhankelijk is van partners, fondsen en particuliere schenkingen.

De schenker, die anoniem wil blijven, steunt de tentoonstelling in de historische tuinen financieel sinds 2013. Sindsdien zijn er elk jaar beelden van verschillende kunstenaars te zien, bijvoorbeeld van Giuseppe Penone, Louise Bourgeois en Barbara Hepworth. Vanaf vrijdag zijn er acht beelden van de Britse Richard Long in de tuinen te zien.