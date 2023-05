LTO geeft kabinet tot 21 juni de tijd voor landbouwakkoord

Boerenorganisatie LTO neemt tot 21 juni de tijd om tot een landbouwakkoord te komen, anders is het voor de belangenvereniging “klaar”. Dat heeft LTO-voorzitter Sjaak van der Tak gezegd in het radioprogramma Sven op 1. Volgens Van der Tak heeft landbouwminister Piet Adema die datum zelf voorgesteld en kunnen ook milieuorganisaties en supermarktketens zich daarin vinden.

Afgelopen donderdag werd duidelijk dat het ellenlange overleg tussen kabinet en boerenorganisaties, waarbij ook premier Mark Rutte aanschoof, geen uitsluitsel had opgeleverd. De onderhandelingen duren inmiddels maanden langer dan verwacht, en over een aantal heikele onderwerpen lijken kabinet en boerenorganisaties maar niet nader tot elkaar te kunnen komen.

Van der Tak werd ermee geconfronteerd dat hij al, bijvoorbeeld eerder deze maand, met een deadline is gekomen. Toch gaan de gesprekken de komende weken nog door. “Maar drie keer is scheepsrecht”, zegt de LTO-voorzitter nu. “Ik hou me hier nu echt aan. Het kan ook zijn dat er op 21 juni geen akkoord is, maar dan is het echt klaar.” De datum komt volgens Van der Tak voort uit het moment waarop het Planbureau voor de Leefomgeving met zijn doorrekeningen komt. “Dat is onze deadline.”

Begin komende maand komen de partijen van het landbouwoverleg weer bij elkaar aan de hoofdtafel, “waar besloten wordt of een onderhandelingsakkoord kan worden vastgesteld”, meldde Adema vorige week aan de Tweede Kamer. De bewindsman heeft de afgelopen tijd vaak benadrukt dat een gedragen akkoord belangrijker is dan een deadline.

Er moet onder meer nog een besluit komen over de manier waarop boeren die door willen worden beschermd, zei LTO eerder. Verder gaat het om de financiering van landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer, mest en grondgebondenheid en het proces rondom de zogeheten PAS-melders.