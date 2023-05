Advocaat ontsnapte tbs’er ontkracht moordpoging in Soest

De advocaat van tbs’er Kendrick M., die ervan wordt verdacht dat hij eind november in Soest een 27-jarige vrouw neerstak na een ontsnapping uit de Pompekliniek in Nijmegen, weerspreekt dat er sprake was van een poging tot moord. Hij betoogde dinsdag in de rechtbank in Utrecht dat M. door de vrouw uit Soest werd afgeperst.

De nu 32-jarige verdachte wist tijdens een begeleid verlof in een winkel in Nijmegen te ontsnappen. Zijn begeleider rende nog achter hem aan, maar de man sprong bij iemand in een klaarstaande auto en verdween. De vrouw uit Soest werd diezelfde dag meerdere keren gestoken.

Het Openbaar Ministerie verdenkt M. van een poging tot moord, maar volgens diens raadsman Niels van Wersch is daar nauwelijks bewijs voor. Van voorbedachten rade was volgens hem geen sprake. “Hij had geen mes of wapen bij zich toen hij zich onttrok aan zijn verlof”, zei de raadsman. “Bovendien is hij veertig minuten binnen in de woning geweest en hebben ze uitgebreid met elkaar gesproken. Dat past niet bij een vooropgezet plan om iemand om het leven te brengen. Hij is niet naar Soest gegaan met de intentie om haar om het leven te brengen.”

M. heeft onlangs zijn verklaring afgelegd en die strookt volgens de raadsman allerminst met de versie van het slachtoffer. Van Wersch zei onder meer dat het slachtoffer hem onder druk zette om geld over te maken, waarmee volgens hem sprake was van afpersing. De vrouw zou hem anders het leven in de tbs-kliniek zuur maken, aldus de advocaat.

De raadsman onthulde ook dat zijn cliënt snijwonden in zijn hand had nadat het onderlinge conflict was geëscaleerd. “Dat past beter bij zijn versie dat zij het mes heeft gepakt en dat hij het uit haar handen heeft afgepakt.”

De rechtbank ging niet mee in het betoog van de advocaat en oordeelde dat de verdenkingen voor poging tot moord overeind blijven in de zaak.

Een verzoek van de advocaat om het 5-jarige zoontje van het slachtoffer te horen, wees de rechtbank af. Het jongetje is de enige ooggetuige van het incident. Hij volgt therapie en kan moeilijk praten over het incident waarbij zijn moeder zwaargewond is geraakt.

Drie personen uit Bergschenhoek zouden M. hebben geholpen met ontsnappen. Een van hen is een 16-jarige jongen. De rechtbank besloot tijdens een zitting achter gesloten deuren dat hij één maand vast blijft zitten op verdenking van medeplichtigheid.

De volgende zitting in de zaak van M. is 15 augustus.