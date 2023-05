Amsterdams ziekenhuis bepaalt ontslag patiënt van IC mede met AI

Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG roept sinds deze week de hulp van kunstmatige intelligentie (AI) in bij het bepalen of een patiënt ontslagen kan worden van de Intensive Care (IC). Dat meldt het op de eigen site. Volgens het hoofdstedelijke hospitaal gaan er in elk geval nog zes ziekenhuizen deze aanpak volgen.

De dokters laten de beslissing niet echt over aan AI, maar gebruiken wel extra informatie die ermee te verkrijgen valt. “Er zijn veel factoren die bepalen of een patiënt van de IC af kan of nog niet. Als artsen nemen we deze verschillende factoren mee in ons besluit hierover. De informatie die we krijgen met hulp van AI komt hier nu bij”, vertelt intensivist Reinier Crane. “En zo draagt AI bij aan het voorkomen van heropnames, onnodig lange ligduur van patiënten en het nog beter benutten van de capaciteit op onze IC”, hoopt hij.

Een model voorspelt de kans dat een patiënt opnieuw op de IC wordt opgenomen of komt te overlijden na ontslag. “Het model doet dit door van alle patiënten die eerder op de betreffende IC lagen uit te zoeken welke factoren en patronen bijdroegen aan de kans op heropname of overlijden (op basis van onder andere medicatie, labuitslagen, data van apparatuur zoals bloeddrukmeters en beademingsmachines en van observaties van verpleegkundigen)”, legt het OLVG uit.

De software is ontwikkeld door Pacmed, een Amsterdams technologiebedrijf, dat er al ervaring mee opdeed. “Het was een primeur toen wij vorig jaar in het Amsterdam UMC voor het eerst onze AI beslissingsondersteuning inzetten. Dit gebeurde echter in een onderzoekssetting. Het is cruciaal dat AI nu voor het eerst in zijn volledigheid wordt gebruikt en wordt opgeschaald. Alleen zo kunnen we leren en blijven verbeteren hoe we deze veelbelovende maar ook complexe technologie tot een duurzame oplossing voor de grote personeelsuitdagingen in de zorg kunnen maken’’, aldus Wouter Kroese, mede-oprichter van Pacmed.

De inzet van AI komt met name van pas gezien de groeiende vraag naar zorg, de stijgende kosten en het personeelstekort, zegt het OLVG, verwijzend naar het Integraal Zorg Akkoord.In dat akkoord staan allemaal plannen om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Digitalisering moet daarbij een belangrijk middel worden.