NVWA haalt laatste honden weg bij Brabantse fokker

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag alle honden in bewaring genomen die een zeer omstreden hondenfokker in Noord-Brabant nog had. “Tijdens de inspectie bleek wederom dat de honden gezondheidsproblemen hadden, niet de juiste zorg kregen of niet op de juiste wijze werden gehouden”, aldus de autoriteit, die al langer de handen vol heeft aan de onderneming in Eersel. De NVWA heeft het bedrijf nu per direct ook tijdelijk stilgelegd.

De bijna 160 dieren zijn naar opvanglocaties gebracht. Bij de actie heeft de politie een 67-jarige man aangehouden wegens belemmering. Of het de eigenaar zelf is, kon een woordvoerder niet zeggen. De man wordt nog verhoord.

Ook pluimvee is in veiligheid gebracht. In december vorig jaar nam de NVWA al circa dertig honden in bewaring bij het bedrijf in kwestie. In januari nam de organisatie nog eens 460 honden mee.

De NVWA droeg de fokker op de overige honden de juiste zorg en huisvesting te geven, maar constateerde dinsdag dat daarvan niets is terechtgekomen. De NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hadden de afgelopen tijd al gezocht naar voldoende geschikte opvanglocaties om de honden te kunnen onderbrengen. De overheid neemt de zorg voor de dieren over, maar wel op kosten van de fokker. Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek tegen de fokker.

De dierenwelzijnsorganisatie House of Animals heeft de fokker al heel lang op de korrel en zette al diverse procedures in gang. De organisatie had naar eigen zeggen op 11 mei net weer een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA omdat er weer puppy’s waren geboren. De club vreest ook dat de man elders zijn praktijken voortzet. Hij zou ergens anders nestjes beginnen en ook honden hebben weggesluisd van de onderneming in Eersel. “Hij waant zich onaantastbaar.” Volgens House of Animals had de man op een bepaald moment bijna duizend honden in Eersel. De NVWA had sneller actie mogen ondernemen, vinden ze bij deze organisatie.

Genoemde stillegging betekent volgens de NVWA “dat de fokker voorlopig geen honden mag houden en dus ook geen honden mag fokken. Ook niet op andere locaties.” Het is volgens een woordvoerder de eerste keer dat de NVWA deze “zeer zware bestuursrechtelijke maatregel oplegt aan een hondenfokker”. De komende tijd blijft de NVWA het bedrijf in de gaten houden.