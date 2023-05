Tweede Kamer wil verplichte vertrouwenspersoon bedrijven

Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden bedrijven verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een wetsvoorstel hiertoe van GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug is aangenomen. Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon moet het makkelijker maken om melding te maken van wangedrag op de werkvloer.

Het kabinet omarmde het voorstel van GroenLinks al, en ook de Kamer neigde tijdens de behandeling naar steun. De stem van coalitiepartij het CDA was vooral belangrijk. Die partij twijfelde nog lang, en diende een aanpassingsvoorstel in om bedrijven met tien of minder werknemers voorlopig uit te zonderen. Verschillende rechtse partijen, waaronder de VVD en de BBB, stemden tegen het voorstel. Daardoor is steun voor het plan in de Eerste Kamer nog allerminst zeker.

Maatoug benadrukt dat de wet voor de meeste bedrijven niet nodig is, omdat zij al een vertrouwenspersoon hebben. “Maar we zien ook dat dit niet overal vanzelf gaat, soms juist op plekken waar men denkt dat het echt niet nodig is. Daarom is deze wet zo belangrijk en is het goed dat het merendeel van de partijen zich hiervoor uitspreekt.”

Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip noemde het verplichten van een vertrouwenspersoon “noodzakelijk” om wangedrag tegen te gaan. Het onderwerp grensoverschrijdend gedrag, onder meer op de werkvloer, is de afgelopen tijd vaak onderdeel van het maatschappelijke debat. Onder meer naar aanleiding van onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice en wangedrag bij De Wereld Draait Door en NOS Sport is het onderwerp in de publieke en politieke schijnwerpers komen te staan.

Zo stelde het kabinet Mariƫtte Hamer aan als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hamer sprak zich in maart positief uit over het wetsvoorstel van GroenLinks.