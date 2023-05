Den Haag verbiedt TikTok voor gemeentemedewerkers

Den Haag gaat TikTok verwijderen van de zakelijke apparaten van werknemers van de gemeente. Dit meldt het Haagse college woensdag in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente ziet “mogelijke veiligheidsrisico’s” in het gebruik van het sociale medium, dat in handen is van een Chinees bedrijf. Eerder ontraadde de gemeente het gebruik van de applicatie al, in navolging van een oproep van het kabinet. In maart werd rijksambtenaren dringend verzocht de app te verwijderen, vanwege angst voor het actieve cyberprogramma van het moederbedrijf in China.

Den Haag is na Eindhoven de tweede van de vijf grootste gemeenten die een officieel TikTok-verbod instelt voor haar medewerkers.

Eerder werd het sociale medium waarop korte filmpjes gedeeld worden al verboden op de telefoons van ministers en rijksambtenaren in het Verenigd Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten en Belgiƫ. Ook personeel van EU-instellingen mag geen TikTok gebruiken op zakelijke apparaten.