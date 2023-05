Viering Keti Koti op Museumplein vanwege verwachte drukte

De viering van Keti Koti op 1 juli in Amsterdam wordt dit jaar vanwege veiligheidsredenen verplaatst naar het Museumplein. Omdat er meer bezoekers worden verwacht dan normaal is het Oosterpark te klein voor het festival, zo meldt de gemeente. De herdenking vindt nog wel plaats bij het nationale slavernijmonument in het park.

Dit jaar is het op 1 juli 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk praktisch werd afgeschaft. Tien jaar eerder, in 1863, werd er formeel een eind aan gemaakt. Na de jaarlijkse herdenking bij het monument in het Oosterpark vindt altijd het festival Keti Koti plaats, om de afschaffing van de slavernij te vieren.

De organisatie van het Keti Koti Festival en de gemeente verwachten extra bezoekers, omdat dit jaar koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig zijn. Ook is het een jubileumeditie en valt de viering op een zaterdag. Op het festival staan artiesten als Berget Lewis, Akwasi, Trijntje Oosterhuis, Jeangu Macrooy en Alain Clarke op het programma.

Op het Museumplein zullen grote schermen geplaatst worden, zodat bezoekers van het festival rechtstreeks mee kunnen kijken met de herdenkingsceremonie. In 2015 moest het festival ook al uitwijken naar het Museumplein, toen omdat het Oosterpark verbouwd werd.