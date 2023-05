Levering F-16’s waarschijnlijk, maar besluit moet nog komen

Het is waarschijnlijk dat Nederland F-16’s aan Oekraïne gaat leveren, laat defensieminister Kajsa Ollongren vrijdag doorschemeren na afloop van de ministerraad. Nederland heeft al toegezegd Oekraïense piloten te trainen in de toestellen “en dan ga je ervan uit dat Oekraïne op enig moment ook gaat vliegen met de F-16. Dat vergt wel nog een apart besluit”. Persbureau Bloomberg meldt op basis van anonieme bronnen dat Nederland waarschijnlijk toestellen gaat leveren.

Nederland maakt nu de overstap naar de F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter. Volgens Ollongren zijn er daardoor “op een moment” F-16’s beschikbaar. Wel benadrukt ze dat er nog een besluit genomen moet worden door de landen die samen optrekken. Nederland werkt op dit gebied nauw samen met Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk. Noorwegen, Polen en Portugal hebben zich inmiddels ook bij de alliantie aangesloten.

Vliegers worden eerst in Denemarken opgeleid en daarna mogelijk op andere locaties. Hoeveel Nederlandse piloten gaan bijdragen aan de training, kan de minister niet zeggen. Ook is niet bekend hoe lang de opleiding duurt. “Dat zullen we een beetje moeten uitvinden met elkaar. Oekraïne zal ongetwijfeld ervaren piloten kunnen sturen, maar we moeten kijken wat zij kunnen.”