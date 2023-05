Achterstand van ruim 13.000 asielzoekers en statushouders in BRP

De achterstand bij het inschrijven van asielzoekers en statushouders in de Basisregistratie Personen (BRP) is in ruim een jaar tijd gestegen van zo’n 2330 mensen naar ruim 13.400. Het overgrote deel (ruim 12.000) betreft asielzoekers die al langer dan zes maanden in Nederland zijn, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan de Tweede Kamer.

Zonder inschrijving in het bevolkingsregister krijgen asielzoekers en statushouders geen burgerservicenummer (BSN), waardoor zij onder meer geen bankrekening kunnen openen. Zonder BSN mogen zij ook niet werken en wordt de huisvesting van statushouders bemoeilijkt.

De achterstand, die in de coronacrisis begon, loopt alleen maar op. “Een onwenselijke situatie”, schrijft de staatssecretaris. Tijdens corona zijn de vijf BRP-straten, waar specifiek statushouders en asielzoekers zich kunnen inschrijven, gedeeltelijk dicht geweest, maar die draaien nu weer op volle sterkte. Vanwege de “huidige instroom van asielzoekers en nareizigers, die hoger is dan eerder verwacht”, neemt niet alleen de druk op de migratieketen toe, maar ook op de BRP-inschrijflocaties, schrijft Van der Burg mede namens staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Binnenlandse Zaken) .

Er wordt gekeken naar capaciteitsuitbreiding in de BRP-straten en het inschrijfproces wordt verbeterd. Daarnaast wordt onderzocht of in meer of in alle gemeenten statushouders en asielzoekers zich in de BRP kunnen inschrijven. “Daarmee kan wellicht de genoemde achterstand van 13.440 op inschrijving wachtende asielzoekers en vergunninghouders substantieel worden verminderd.”