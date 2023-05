ArenA wil in 2030 meer energie opwekken dan verbruiken

De Johan Cruijff ArenA wil in 2030 meer energie opwekken dan het in totaal verbruikt. En ook op andere vlakken is het de bedoeling om een grote verduurzamingsslag te maken, heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

Kort gezegd moet de hele ArenA onderaan de streep “meer geven dan nemen”, zegt directeur Tanja Dik. Dat gaat verder dan alleen energie, ook afval in de ArenA en de uitstoot wil de organisatie terugdringen. Bijvoorbeeld van het voedselafval dat nog overblijft, moet in samenwerking met afvalbedrijf The Waste Transformers mest worden gemaakt. Die mest kan dan voor een deel weer gebruikt worden voor nieuwe grasvelden.

Voor meer energieopslag gaat de organisatie een batterij erbij plaatsen. Alle evenementen kunnen dan voortaan draaien op de zonnepanelen op het stadion en de ingekochte windenergie. Ook op sociaal vlak wil de ArenA meer teruggeven aan de maatschappij, bijvoorbeeld door meer banen te creƫren voor de omgeving.

De organisatie werkt samen met leveranciers, de gemeente Amsterdam, en onder meer Ajax om ‘net positive’ te worden. “Het is de bedoeling om onze klimaatimpact in zijn geheel in kaart te brengen en die kleiner te maken”, zegt Dik. “Het is een lastige weg om uiteindelijk volledig klimaatneutraal te worden – of zelfs klimaatpositief. We zullen daar vast nog fouten in maken, maar we gaan in elk geval aan de slag.”