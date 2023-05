Tilburgse bijstandsgezinnen krijgen ‘gewoon geld’ als experiment

Een groep van 150 Tilburgse gezinnen met een bijstandsuitkering krijgt twee jaar lang maandelijks 150 euro extra bijgeschreven. Aan het geld is geen enkele voorwaarde verbonden, behalve dan dat de Hogeschool van Amsterdam de gezinnen die het betreft wil volgen om te zien hoe het initiatief uitpakt. Het is een idee van het Kansfonds. Die organisatie is op zoek naar een vernieuwende aanpak van armoede.

Tilburg is de tweede Nederlandse stad die aan het experiment meedoet. Eerder besloot Zaanstad er al aan mee te werken. Het initiatief heet ‘Gewoon geld geven’ en gaat volgens programmaleider Bas Pieck van het Kansfonds uit van “een fundamenteel andere kijk op en aanpak van armoede”.

Armoede is volgens Pieck “niet het gevolg van slecht budgetteren, maar gewoonweg van te weinig geld hebben om van rond te komen”. En van een “complex systeem” dat mensen verder de financiĆ«le ellende in duwt. Volgens het Kansfonds weten mensen zelf vaak heel goed hoe ze extra middelen het beste kunnen inzetten. “We zien dat er nu veel pleisters worden geplakt, bijvoorbeeld in de vorm van energiemaatregelen en maaltijden op school”, aldus de organisatie. “Maar om bestaanszekerheid te garanderen, zijn fundamentele oplossingen nodig.”

Het geld voor het experiment komt uit een pot van de organisatie FNO, die als doel heeft om mensen in kwetsbare situaties meer kansen te geven om te werken aan hun “gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief”.

De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah (GroenLinks) is benieuwd of de extra 150 euro per maand bijvoorbeeld stress kan schelen voor mensen die van weinig geld moeten rondkomen. “Leidt minder geldstress tot meer rust in de gezinnen en meer kansen? En wat doet het met de kinderen?” Over zulke vragen kan het onderzoek belangrijke inzichten opleveren, denkt Lahlah.