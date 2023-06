Stier van Potter wordt gerestaureerd

Het Mauritshuis in Den Haag laat volgend jaar het schilderij De stier van Paulus Potter uit 1647 restaureren. De stier van Potter is een van de bekendste 17e-eeuwse schilderijen van ons land.

Als bijzonder geldt dat Potter op groot formaat (235,5 bij 339 centimeter) zoiets ‘gewoons’ en oer-Hollands als een stier weergaf, aldus het Mauritshuis. De restauratie, waarover later meer bekend zal worden, biedt ook mogelijkheden om nog eens onderzoek te doen naar het beroemde kunstwerk. De klus, die waarschijnlijk in eigen huis en zichtbaar voor publiek zal worden geklaard, gaat zo’n anderhalf jaar in beslag nemen.

Het Mauritshuis krijgt extra mogelijkheden voor de werkzaamheden dankzij een financiële bijdrage van agrarisch familiebedrijf Lely uit Maassluis, dat deze vrijdag 75 jaar bestaat. Museumdirecteur Martine Gosselink is er erg blij mee: “Lely helpt ons met de verwezenlijking van de langgekoesterde wens om dit belangwekkende kunstwerk te restaureren. Een prachtig cadeau.”

Lely-topman André van Troost ziet een link tussen zijn bedrijf en het museum: “We moeten trots zijn op ons Nederlands erfgoed. Of het nu gaat om prachtige kunst of prachtige Nederlandse familiebedrijven zoals Lely.” Lely ondersteunt veehouders in het vinden van innovatieve en duurzame oplossingen voor een efficiënte bedrijfsvoering en heeft klanten in 45 landen.