Wiersma: afschaffen ouderbijdrage op scholen

Het is het overwegen waard om de vrijwillige ouderbijdrage op scholen af te schaffen, vindt onderwijsminister Dennis Wiersma. Verschillende onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben dit verzoek vrijdag neergelegd bij de Tweede Kamer, die hier volgende week over in debat gaat met de minister. Zij vinden dat de bijdrage ongelijkheid in de hand werkt. Daarnaast vinden de organisaties het oneerlijk dat ouders extra bij moeten leggen voor digitale leermiddelen als laptops en tablets.

“Er zijn scholen die doen alsof die ouderbijdrage niet vrijwillig is”, zegt Wiersma, die zich hieraan ergert. De bijdrage wordt volgens de minister soms ook gebruikt als “hoepel” om hun leerlingen te selecteren. “Het mag al niet van de wet. Dus het begint ermee dat je daarop handhaaft.” De bewindsman zegt nog te zoeken naar “de beste weg” voor verder ingrijpen en houdt daarin alle opties open, dus ook om de bijdrage af te schaffen.

De minister wijst erop dat hij al honderden miljoenen euro’s extra uittrekt om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Dat geld gaat onder meer naar scholen die hun leerlingen extra activiteiten bieden zoals bijles of een praktijkles van een ondernemer. Wiersma is “overal toe bereid” als meer nodig blijkt. Hij zegt dat er verschillende rapporten zijn geschreven over de ouderbijdrage en daar nog een zorgvuldige keuze over te willen maken. De bewindsman zegt ook na te denken over een manier om digitale leermiddelen betaalbaar te maken voor kinderen uit arme gezinnen.

“Dat betekent volgens mij dat er gewoon extra geld nodig is”, zegt Wiersma over het afschaffen van de ouderbijdrage. Want dan zou de overheid in moeten springen om bijvoorbeeld schoolreisjes te organiseren. “Ik snap dat partijen in het onderwijs het daar altijd met elkaar over eens zijn.”